Круизный лайнер Astoria Grande открыл сезон из Сочи с новыми направлениями

Сочинский морской порт проводил в пятый, юбилейный круизный сезон 11-палубный лайнер Astoria Grande. Судно под флагом Палау отправилось в первый рейс 4 марта, взяв курс на западные берега Средиземного моря. В отличие от предыдущих лет, когда география ограничивалась Турцией, Грецией и Египтом, в этом сезоне пассажиров ждут порты Италии, Грузии и Мальты . Оператор лайнера, компания «Аквилон», делает ставку на меньшее количество, но более продолжительных круизов, чтобы повысить загрузку судна.

За пять лет пассажиропоток вырос в четыре раза — с 10 до 40 тысяч человек за сезон, а средняя заполняемость кают достигла 85%. Всего с момента запуска в 2022 году Astoria Grande перевезла уже более 130 тысяч туристов . Успех направления подтверждают и данные по раннему бронированию: по информации «Ведомостей Юг», объем предварительных продаж на весну 2026 года подскочил на 50% по сравнению с прошлым годом, а некоторые рейсы уже близки к полной загрузке . Пассажиры, наученные опытом высокого спроса, бронируют места за 9–12 месяцев до путешествия.

Astoria Grande представляет собой настоящий плавучий курорт: 593 каюты, рассчитанные на 1365 пассажиров, которых обслуживает команда из 370 человек . На борту работают бассейны, спа-центр с хамамом, фитнес-зал, театр на две палубы, детские клубы и рестораны высокой кухни. Питание организовано по системе «все включено» с четырехразовым шведским столом, а для гурманов открыт ресторан «Селекшн» с авторскими блюдами . Вечером гостей ждут концерты, дискотеки и традиционные «белые вечеринки».

Любопытна история самого судна: оно было построено в 1996 году на финской верфи Meyer Turku для немецкой компании AIDA и носило имя AIDAblu . В 2021 году, когда пандемия поставила круизный бизнес на грань выживания, лайнер выкупили российские инвесторы, провели глубокую модернизацию и переименовали в Astoria Grande. Несмотря на растущую напряженность в Средиземном море из-за конфликта США и Израиля с Ираном, компания не отменяет рейсы, хотя и внимательно следит за ситуацией в регионе, где ранее уже происходили инциденты с торговыми судами.

