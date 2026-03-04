Как ближневосточный конфликт перекроил карту пляжного отдыха

Ближневосточный конфликт перекроил карту пляжного отдыха для россиян: привычные Объединенные Арабские Эмираты, куда еще в феврале ежедневно прибывало более пяти тысяч туристов из РФ, в одночасье превратились в зону риска. Иранские удары по объектам в Дубае и Абу-Даби, поврежденный отель «Бурдж-аль-Араб» и закрытое небо над шестью государствами заставили путешественников срочно искать альтернативу. В Ассоциации туроператоров России фиксируют взрывной рост спроса на Китай, Вьетнам, Таиланд и Египет — направления, где есть прямые рейсы, сопоставимые цены и, главное, безопасное небо.

Гендиректор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов поясняет: люди боятся повторения истории, когда транзитные пассажиры зависли в Доxe или Дубае на неопределенный срок. Поэтому выбор падает на страны с прямым авиасообщением. Эксперты подтверждают: китайский Хайнань, вьетнамский Нячанг и тайская Паттайя сейчас принимают основной удар перебронирований. При этом цены, вопреки слухам о двукратном росте, остаются в привычных пределах — тур на десять ночей в Паттайю стартует от 102 тысяч рублей на двоих, а на Хайнань — от 124 тысяч, что сопоставимо со стоимостью отдыха в ОАЭ до кризиса.

Масштаб бедствия для ближневосточного направления впечатляет: по данным АТОР, в момент обострения в регионе находилось около 55 тысяч российских туристов, еще более десяти тысяч застряли в транзитных зонах. Минэкономразвития и Росавиация оперативно отреагировали, рекомендовав приостановить продажу туров в ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт и Саудовскую Аравию до 7 марта. Туроператоры вынуждены экстренно возвращать клиентов, тратя на размещение застрявших и организацию вывозных рейсов до полумиллиарда рублей в сутки.

В Юго-Восточной Азии, напротив, сейчас горячая пора для турбизнеса. Спрос на Таиланд подскочил настолько, что авиакомпании, освободившие борта из-за отмены ближневосточных рейсов, начали перебрасывать их на восточное направление. Эксперты рынка предупреждают: если конфликт затянется больше чем на две недели, роста цен не избежать, но пока перевозчики сдерживают стоимость, чтобы удержать клиентов. Россияне, наученные горьким опытом, теперь ищут не просто теплое море, а маршруты, гарантированно обходящие зону ракетных ударов.

Ранее сообщалось о том, что россияне пятые сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за обострения.