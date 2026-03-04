Группа школьников застряла в Дубае из-за конфликта на Ближнем Востоке

В редакцию TourDom.ru обратилась Анна, сопровождающая группу московских школьников, которая вместе с детьми оказалась заблокирована в Дубае. После отмены рейса 1 марта авиакомпания Etihad перенесла вылет туристов на вывозной рейс 10 марта.

«Речь идет о 17 несовершеннолетних! Неужели перевозчик не может эвакуировать детей любым другим, более ранним рейсом?» – возмущается педагог.

Анна отправилась со школьниками в Дубай по программе изучения английского языка, которая проходила с 21 февраля по 1 марта. У туроператора был приобретен готовый пакет с перелетом авиакомпанией Etihad. Обратные билеты у россиян были на рейс EY 843 1 марта, однако его отменили из-за ирано-израильского конфликта. Бронирование группы перенесли на 10 марта.

Учитель обратилась к перевозчику с просьбой отправить детей в Москву пораньше, но получила отказ.

«Нам пояснили, что вылеты сейчас совершаются не по расписанию. Единственный вывозной рейс в Россию был 2 марта. На 3–5 марта их пока не планируют. На других бортах до 10-го числа мест нет, все заполнено», – поделилась Анна.

Она попросила пересадить группу на самолет любого другого перевозчика, однако в Etihad ответили, что не могут отправлять пассажиров рейсами сторонних авиакомпаний.

«Мы состоим на консульском учете, связались с МИД, Посольством РФ в Абу-Даби и консульством в Дубае. Все о нас знают, но помочь ничем не могут», – рассказывает Анна.

Она отметила, что все остальные группы, с которыми приехали ее коллеги, уже улетели в Москву самолетами «Победы», «Уральских авиалиний» и flydubai.

Впрочем, есть и положительный момент: родителям не приходится дополнительно оплачивать проживание в отеле.

«Нас никто не выселяет, кормят. Вероятно, эти расходы берет на себя эмират», – предположила Анна.

Напомним, Etihad первой начала вывозить туристов в Россию – рейс из Абу-Даби в Москву был выполнен 2 марта. Однако дальнейшие вылеты на 3, 4 и 5 марта, по данным онлайн-табло Шереметьево, отменены.

UPD. Редакция TourDom.ru получила комментарий авиакомпании Etihad по поводу вывоза группы детей, приводим его полностью.