Казахстан готов помочь в эвакуации россиян из стран Ближнего Востока

Казахстан готов оказать содействие в вывозе граждан соседних государств, в том числе и россиян, из стран Ближнего Востока, если поступят соответствующие обращения и на рейсах будут свободные места. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД республики Ерлан Жетыбаев.

По его словам, пока подобных запросов не поступало. Как правило, люди сначала обращаются в консульские учреждения своих стран. Но при наличии возможности Казахстан готов помочь подданным других государств, чтобы они могли вылететь через территорию республики.

Ерлан Жетыбаев отметил, что при организации вывозных рейсов приоритет всегда получают жители Казахстана. Среди них в первую очередь эвакуируют пенсионеров, детей с родителями, беременных женщин и людей с ограничениями по здоровью.

Сейчас Казахстан выполняет спецрейсы для возвращения своих граждан из стран Ближнего Востока. Самолеты прибывают в Астану и Алматы. Из этих городов можно улететь в Россию без пересадок.