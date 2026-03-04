Семь тысяч застрявших на Ближнем Востоке туристов должны вернуться в РФ сегодня

Российские и иностранные авиакомпании доставят в РФ 7,1 тысячи человек 4 марта. Для этого будет задействовано 34 рейса, сообщается в официальном канале Минтранса в MAX.

"Почти 6 тыс. пассажиров на 34 рейсах перевезли российские и иностранные авиакомпании 2 и 3 марта. План на сегодня, 4 марта, - привезти в Россию еще 7,1 тыс. человек на 34 рейсах", - говорится в сообщении.

В сообщении ведомства также отмечается, что предварительный график вывозных рейсов сформирован по 7 марта включительно, а перевозка пассажиров осуществляется в соответствии с очередностью перебронирования купленных ранее билетов.

В Минтрансе также подчеркнули, что авиационные власти России постоянно взаимодействуют со своими ближневосточными коллегами и координируют работу перевозчиков, которые занимаются возвращением российских путешественников нерегулярными рейсами. Выполнение перевозок учитывает обстановку с вводимыми ограничениями по использованию воздушного пространства. В настоящий момент небо закрыто в Израиле, Бахрейне, Ираке, Иране, Катаре и Кувейте, уточнили в транспортном ведомстве.

Согласно предварительному расчету, чтобы завершить перевозку российских граждан из стран Ближнего Востока, может потребоваться еще до 10 дней.