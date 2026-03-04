Генконсульство РФ прокомментировало скандал с туристами на Мальдивах

Генеральный консул РФ в Мале Алексей Идамкин прокомментировал скандал с российскими туристами на Мальдивах, которых не пустили на рейс Emirates. По словам дипломата, дискриминации в отношении граждан РФ после стабилизации авиасообщения не будет.

© tourdom.ru

Ранее стало известно, что Emirates отказала группе российских туристов в посадке на рейс из Мале в Дубай. Перевозчик уведомил пассажиров, что на борт допустят только подданных ОАЭ. Остальным путешественникам было отказано в перевозке независимо от наличия билетов и свободных мест в салоне.

Как уточнил дипломат, в настоящее время порядка 50 граждан России остаются в Мале из-за ситуации, вызванной обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что по мере отмены рейсов число ожидающих вылета увеличивается.

По словам Алексея Идамкина, сотрудники российского генконсульства провели переговоры с представителями ближневосточных авиакомпаний. Те, как утверждает консул, заверили, что после восстановления рейсов дискриминационных мер в отношении россиян применяться не будет.

Кроме того, власти Мальдив организовали размещение пассажиров в VIP-зале одного из терминалов аэропорта Мале. Там находятся не только россияне, но и граждане других государств. Они обеспечены питанием и питьевой водой.

Генконсул добавил, что сохраняется возможность покинуть острова транзитом через третьи страны, включая соседние государства, откуда доступны дальнейшие рейсы в Россию.