«Самолеты не могут лететь пустыми»: туристы не приходят на вывозные рейсы

Порядка 7 тыс. туристов уже вернулись в Россию вывозными рейсами из ОАЭ. Такими подсчетами поделился вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Напомним, на момент начала конфликта на Ближнем Востоке количество россиян в ОАЭ оценивалось в 50 тыс.

© tourdom.ru

«Составлен план-график вылетов. Ежедневно, зачастую несколько раз в день все рейсы просчитываются с учетом возможных коридоров, которые сейчас есть. На выполнение плана может понадобиться 10–12 дней. Хотя если сегодняшняя динамика будет продолжаться, то она поможет решить, может быть, быстрее все эти вопросы».

Главное, чтобы сами туристы не мешали этому процессу. По первым дням уже явно прослеживается проблема – некоторые пассажиры, которые подтверждаются на вывозные рейсы, в итоге не приезжают в аэропорт:

«Уже есть по ряду авиакомпаний такие случаи. Мы сталкиваемся с тем, что нет актуальных персональных данных для коммуникации. Мобильный телефон должен быть постоянно заряжен, почта должна быть постоянно актуальна. При таком объеме организованных туристов надо понимать, что рейсы не могут улететь пустые, когда другие люди действительно ждут».

Представители турбизнеса отмечают, что в Россию выполняется большое количество рейсов:

«Обратите внимание, ни одна другая страна больше, с которыми у Объединенных Арабских Эмиратов есть прямое авиасообщение, не получает такое количество рейсов. Я думаю, что здесь наш президент и его звонок своевременно повлияли на ситуацию, и в связи именно с этим рейсы в Россию сейчас для всех перевозчиков арабских, оперирующих из Эмиратов, имеют приоритет», – считает директор Space Travel Артур Мурадян.

Ранее TourDom.ru писал, что «Победа» перенесла вывозные рейсы из Дубая в Фуджейру.