Авиакомпании Ближнего Востока вновь откладывают возобновление рейсов

Авиакомпании ближневосточных стран обновили информацию о перспективах возобновления рейсов на фоне военного конфликта в регионе.

Что касается Катара, то Qatar Airways сообщила в соцсетях, что пауза в полетах из аэропорта Дохи продлится как минимум до 09:00 6 марта. Перевозчик ждет уведомления от Управления гражданской авиации Катара о безопасном открытии воздушного пространства.

Gulf Air обещает проинформировать о перспективах возобновления рейсов из Манамы (Бахрейн) завтра, 5 марта в 08:00 по местному времени.

Обе авиакомпании рекомендуют пассажирам следить за сообщениями на их сайтах и в мобильных приложениях.

Кувейтская Jazeera Airways сроков не называет, предлагает ждать дополнительных уведомлений.

Помимо вывозных рейсов из аэропортов ОАЭ (Абу-Даби и Дубай), вылететь с Ближнего Востока на сегодня возможно из Омана: если удастся купить билеты. В 08:24 из Маската в Шереметьево прибыл с двухчасовой задержкой рейс WY 2183 перевозчика Oman Air.

Судя по онлайн-табло аэропорта Маската, ночью и утром 4 марта оттуда также отправились лайнеры авиакомпании GetJet Airlines в Анталью, Pegasus и Turkish Airlines – в Стамбул. Для россиян это тоже вариант выбраться через Турцию на родину.

Что касается перевозчиков из ОАЭ, то они пока выполняют только вывозные рейсы. Перезапуск регулярных вновь откладывается.

Emirates сообщила о приостановке регулярных полетов из Дубая до 23:59 7 марта, Etihad – до 14:00 5 марта. Flydubai тоже выполняет только вывозные рейсы в Москву в сотрудничестве с туроператорами.

Ранее мы писали, что Air Arabia может возобновить перелеты из ОАЭ в российскую столицу с 15 марта.