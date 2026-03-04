Варадеро или Кайо-Коко: выбираем идеальный курорт на Кубе

Если вы давно мечтаете о Кубе и выбираете между Варадеро и Кайо-Коко, то на самом деле решаете, какой формат отдыха вам ближе. Оба курорта — это белоснежные пляжи и бирюзовая вода Атлантики, но атмосфера у них совершенно разная, рассказывает автор канала «Надюшка-путешественница».

Сейчас прямые рейсы из России есть в аэропорты Гаваны, Варадеро и Кайо-Коко. Полет в Варадеро занимает около 13 часов 20 минут, на Кайо-Коко — примерно 13 часов 40 минут. В Варадеро летают регулярные рейсы «Аэрофлота», а на Кайо-Коко — в основном чартеры «Нордвинда», со всеми особенностями чартерных перевозок.

Варадеро — самый известный курорт Кубы. Он расположен на 25-километровой песчаной косе полуострова Икакос. Это большая туристическая зона с отелями 2-5*, ресторанами, барами, клубами и развитой инфраструктурой. Здесь легко найти магазинчики, аптеки, госпиталь.

Из Варадеро удобно ездить на экскурсии. До Гаваны — всего пару-тройку часов. Можно увидеть испанскую колониальную архитектуру, ретро-автомобили и почувствовать настоящий кубинский колорит. Доступны поездки в Санта-Клара, Сьенфуэгос, Тринидад и другие города.

На самом курорте тоже есть чем заняться: природный парк Вараикакос, парк Хосоне, вилла Аль Капоне, дом Дюпона с гольф-полями, дельфинарий, туристический автобус вдоль всей косы.

Это шумный, тусовочный курорт — уединения здесь немного. Океан бывает с волнами, что не всегда удобно для купания. И часто туристы жалуются на несоответствие «звездности» отелей реальному качеству сервиса.

Кайо-Коко — остров в архипелаге Хардинес-дель-Рей на северо-востоке Кубы. Это формат «только отели и природа». Местные жители приезжают сюда работать, а рядом нет городов и деревень.

Считается, что самые красивые пляжи Кубы находятся именно на Кайо-Коко и соседнем Кайо-Гильермо. Побережье защищено коралловым рифом, поэтому волн почти нет, а глубина начинается не сразу — отдых с детьми комфортнее, чем в Варадеро.

На Кайо-Гильермо расположен знаменитый пляж Пилар, где любил отдыхать Эрнест Хемингуэй. На островах можно увидеть розовых фламинго, пеликанов и эндемика — хутия конго. Есть национальный парк, дельфинарий, туристический автобус, прогулки на катамаранах и скоростных лодках.

Инфраструктуры почти нет: рядом с отелями отсутствуют привычные магазины, кафе и аптеки. Ближайшая больница — примерно в 60 км, на «большой земле». Экскурсии в Гавану занимают 6–8 часов в одну сторону, поэтому их предлагают только в двухдневном формате.

Если вы впервые летите на Кубу и хотите не только пляж, но и экскурсии, атмосферу, движение и ночную жизнь — логичнее выбрать Варадеро. Это универсальный вариант с хорошей логистикой и возможностью увидеть страну.

Если же вы уже были в Гаване, не стремитесь к насыщенной программе и мечтаете о спокойствии, идеальном море и романтичной атмосфере — Кайо-Коко станет отличным выбором. Особенно для отдыха с детьми или для тех, кто хочет просто отключиться от мира.

