Пассажиры AZUR air вторые сутки не могут вылететь на Пхукет

Туристы рейса ZF 2901 Москва – Пхукет авиакомпании AZUR air ждут своего самолета уже почти двое суток.

«Нас должны были отправить 3 марта, сейчас вылет переносят в четвертый раз и обещают только 5-го числа. Из-за задержки потеряем два световых дня», – поделился с редакцией TourDom.ru один из пассажиров.

Изначально борт из Внуково в Таиланд значился в расписании на 21:45 3 марта. 27 февраля перевозчик уведомил клиентов о переносе на 4 марта, 05:05. Затем время сдвигали еще на несколько часов. Сейчас вылет ZF 2901 запланирован на 5 марта, 07:35.

Корректировки коснулись и других рейсов AZUR air. Так, отправление ZF 2603 из Москвы на Фукуок (Вьетнам) отложили почти на двое суток. Туристы должны были улететь на курорт 2 марта в 19:15, однако, согласно онлайн-табло Внуково, их повезут сегодня в 16:25. Почти на сутки опаздывает с прибытием в Москву ZF 2802 из Утапао. Boeing 767 вместо 20:20 3 марта приземлится во Внуково 4-го числа в 23:42.

В AZUR air прокомментировали ситуацию:

«Названные задержки вызваны корректировками расписания рейсов, выполняющихся на одном из Boeing 767, который временно выведен из эксплуатации. Туроператоры оповещают пассажиров о новом времени вылета, туристам, которые находятся за рубежом, продлевают проживание в гостиницах. Программа полетов на Boeing 757 выполняется без изменений».

Напомним, 27 февраля TourDom.ru сообщал об инциденте с Boeing 767, следовавшем рейсом Фукуок – Казань. Лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за попадания постороннего предмета в двигатель, потребовалась его замена. В настоящее время воздушное судно пока находится на острове, сроки его возвращения к полетам в компании не называют.