Отели в Омане забиты российскими туристами

Российские туристы массово устремились в Оман на фоне отмены рейсов из ОАЭ. Об этом рассказала РИА Новости предпринимательница Регина Сафина, проживающая в ближневосточной стране.

«В Омане никогда не было так много русскоязычных туристов, отели забиты под завязку», — поделилась она.

По ее словам, из-за эскалации на Ближнем Востоке на границе государства с ОАЭ в настоящее время очень большое количество людей.

Она напомнила, что и дорожный контрольно-пропускной пункт (КПП), и аэропорт столицы страны — города Маската — открыты.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В ведомстве подчеркнули, что туристические агентства обязаны информировать клиентов об актуальной обстановке в странах, куда планируются поездки.