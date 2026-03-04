СМИ: около 700 российских туристов выселяют из отелей на Маврикии

Около 700 российских туристов оказались в сложной ситуации на Маврикии после отмены рейсов Emirates через Дубай. Как сообщает телеграм-канал Baza, перевозчик прекратил оплачивать проживание пассажиров, ожидающих вылета, и гостиницы потребовали освободить номера.

Официальное уведомление о прекращении размещения было доведено до туристов в первой половине дня 4 марта, после чего отели начали выселение. Пассажирам авиакомпания предложила самостоятельно решать вопросы дальнейшего проживания, при этом альтернатив или льготных условий им предоставлено не было.

Ситуация осложняется высокой загрузкой гостиниц: значительная часть номерного фонда занята европейскими туристами. В результате стоимость размещения достигает 400 долларов за ночь, что особенно тяжело для семей с детьми. Чтобы сократить расходы, россияне объединяются и совместно арендуют апартаменты. Некоторые путешественники уже сообщили об исчерпании наличных средств, при этом работающие за рубежом иностранные банковские карты имеются не у всех.

Сроки вылетов Emirates продолжают сдвигаться, рейсы переносятся на 10, 12 и 17 марта. В консульстве в качестве одного из возможных решений рекомендуют рассмотреть маршруты с пересадкой через Сейшельские острова, однако стоимость таких билетов начинается примерно от 200 тыс. руб. на человека.

Дополнительные ограничения введены в аэропорту: пассажирам запрещают вести видеосъемку. У стоек авиакомпании дежурят сотрудники полиции, а туристов, пытавшихся записать происходящее, просят удалить отснятые материалы.