Red Wings вывезет туристов из Омана на Ту-214

Авиакомпания Red Wings организует серию рейсов на самолетах Ту-214 для возвращения российских граждан из Маската. Речь идет о туристах, которые из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке не смогли своевременно вылететь домой.

© tourdom.ru

Как сообщили в перевозчике, первый борт уже отправился из столицы Омана. Ожидается, что в течение дня лайнер с пассажирами прибудет в московский аэропорт Домодедово.

Маршрут полета выстроен с учетом текущей обстановки и проходит через воздушное пространство Омана, Ирака, Турции и России. Продолжительность рейса составит около 7 часов. Технические возможности Ту-214 позволяют выполнить перелет без посадок для дозаправки.

В авиакомпании уточнили, что в парке перевозчика преобладают самолеты российского производства, включая SSJ 100 и воздушные суда семейства Ту-204/214.