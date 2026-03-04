«Победа» перенесла вывозные рейсы из Дубая в Фуджейру

Лоукостер «Победа» изменил аэропорт вылета для части вывозных рейсов из ОАЭ. Вместо Дубая они отправятся из Фуджейры. Такое решение авиакомпания приняла из-за отсутствия подтвержденных слотов в изначальном хабе.

© tourdom.ru

Так, 4 марта перевозчик планирует выполнить два рейса из Фуджейры: DP3004 отправится в Махачкалу в 20:00, DP3010 отправится в Москву в 22:00. Еще один вылет во Внуково запланирован на 04:05 5 марта.

Пассажиров отмененных DP762 и DP794 автоматически переоформят на новые. Также им предлагают вынужденный обмен или возврат средств.

Добираться до нового аэропорта вылета туристам придется самостоятельно. Фуджейра находится примерно в 120 км от Дубая. Дорога на автомобиле или такси занимает около 40 минут, на автобусе Е700 – примерно 3 часа.

Как уточнили в авиакомпании, информация о новом рейсе направляется пассажирам на электронную почту, указанную при бронировании.