Air Arabia начнет летать из Дубая в Москву с 15 марта

Российские туристы, не вылетевшие 1 марта из Дубая в Москву рейсом Air Arabia, получили новые билеты. Об этом ТАСС сообщила россиянка Татьяна Харитонова, которая остается в ОАЭ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

© tourdom.ru

По ее словам, перевозчик направил пассажирам обновленные маршрутные квитанции.

«Авиакомпания прислала билеты на 15 марта. Обстановка более-менее», – отметила собеседница агентства.

Татьяна находится в Дубае вместе с матерью. Изначально их рейс был запланирован на 1 марта, однако после начала военных действий и закрытия воздушного пространства отправление перенесли на неопределенный срок. В течение нескольких дней пассажиры не получали информации о новой дате вылета. Кроме того, авиакомпания не предоставила размещение на время ожидания.

При этом сегодня Air Arabia официально продлила отмену своих рейсов 9 марта. В авиакомпании уточнили, что выполнение ограниченного числа полетов возможно только по согласованию с авиационными властями, не конкретизируя направления. Пассажирам рекомендовано самостоятельно отслеживать статус бронирований.

Когда авиасообщение с российскими аэропортами будет восстановлено в полном объеме, пока неизвестно. В парке Air Arabia узкофюзеляжные самолеты Airbus. Во время июньской эскалации прошлого года авиакомпания отказалась выполнять рейсы в Россию в обход иранского воздушного пространства, поскольку такой маршрут требовал технической посадки.