Туристку из России унесло течением в океан в последний день отпуска

Россиянка погибла во время отдыха в Индонезии. Женщину унесло мощным течением в океан в последний день отпуска. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, 51-летняя Людмила из Москвы почти месяц отдыхала за границей вместе с друзьями. В последний день поездки они отправились на пляж Парангтритис.

Женщина на несколько минут отошла от компании, чтобы сфотографироваться с лошадьми на берегу и поплавать. Когда туристка долго не возвращалась, друзья начали ее искать.

Очевидцы рассказали, что женщину унесло сильным течением в сторону открытого океана. Она махала руками и звала на помощь.

Когда спасатели достали Людмилу из воды, она уже была без сознания. На месте ей провели сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую помощь.

Женщину доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Врачи констатировали смерть.

Пляж Парангтритис известен сильными волнами и опасными подводными течениями. Местные жители не рекомендуют там купаться, поскольку на этом месте уже происходили трагические случаи.

По словам знакомых, Людмила много путешествовала и более 15 лет работала экскурсоводом в музеях Москвы и Подмосковья.

Сейчас родственники занимаются организацией перевозки тела погибшей в Россию.