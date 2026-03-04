Как иностранные туроператоры организуют вывоз туристов из стран Ближнего Востока

Авиакомпании, туроператоры и правительства иностранных государств начали возвращать своих граждан и туристов из стран Персидского залива после масштабных сбоев в авиасообщении. Пассажиры оказались заблокированы в крупнейших транзитных хабах региона, прежде всего в Дубае, Дохе и Абу-Даби.

Как сообщает агентство Reuters, немецкий TUI доставляет своих клиентов из региона совместно с Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways. По словам генерального директора туроператора Себастьяна Эбеля, в странах Персидского залива сейчас находятся около 30 тыс. немецких туристов. Dertour и TUI Cruises отменили часть поездок в регион и предложили клиентам перенос туров или возврат средств.

Как сообщает телеканал Sky News, Великобритания готовит вылеты из Маската в Омане, куда туристов планируют доставлять наземным транспортом из стран Персидского залива. Британская British Airways рассматривает возможность вылета спецборта из Омана 5 марта. Более 100 тыс. британцев уже зарегистрировались в системе МИД для получения информации о выезде.

Франция также начала подготовку эвакуации своих граждан из региона. По словам министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро, операция может включать коммерческие рейсы и государственную авиацию, а граждан просят регистрироваться в системе оповещения Fil d’Ariane. По оценкам правительства, в странах региона находятся до 400 тыс. французских граждан.

Ирландия также объявила о вылете из Маската. Как пишет газета The Sun, на нем планируют вывезти около 280 граждан страны из ОАЭ. Перед вылетом людей доставят автобусами из Дубая в Оман.

США содействуют выезду своих граждан из региона с помощью вылетов из ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. Госдепартамент также рассматривает возможность использования военных самолетов. Около 1500 американцев уже запросили помощь в эвакуации.

К операциям по возвращению граждан подключились и страны Азии. Как пишет индийское издание The Economic Times, авиакомпания SpiceJet объявила о выполнении 8 специальных рейсов из ОАЭ 4 марта для вывоза индийских граждан.