«Страшно оказаться далеко от Родины». Как писательница возвращалась домой из Австралии

Что происходит, когда тщательно спланированный отпуск оборачивается настоящим квестом по возвращению домой? Недавно сопредседатель липецкого отделения «Союза писателей России вернулась из туристической поездки в Новую Зеландию и Австралию, которая пошла совершенно не по плану. О своих дорожных впечатлениях и неожиданных испытаниях, пережитых в условиях чрезвычайной ситуации, прозаик и поэт поделилась с MIR24.TV.

© Мир24

Анна Харламова, лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов, на протяжении нескольких лет занимается возрождением интереса к творчеству своего земляка русского писателя-народника ХIХ века Александра Ивановича Левитова. Она организатор фестиваля и премии его имени. Много путешествует по миру, а потом щедро делится своими впечатлениями на творческих встречах в библиотеках Липецка. Но очередная поездка за пределы страны в этот раз пошла абсолютно не по плану.

Анна Харланова прозаик, поэт, создатель и организатор «ЛевитовФеста» и Премии имени А. И. Левитова «Для нас все началось в последний день австралийского лета, – там же все наоборот, когда у нас заканчивается зима – у них прощаются с летом. Ничего не предвещало, мы наслаждались теплом и красотами Мельбурна – это был давно спланированный отпуск, – и уже собрали чемоданы, очень хотелось домой, соскучились. И вдруг выяснилось, что небо закрыто, а у нас пересадка в Дохе! Турфирма стала успокаивать: подождите, через денек все закончится или вам поменяют рейс. Но почитав новости, я поняла, что надо за любые деньги срочно лететь в Россию. Цены росли ежеминутно. Я почти двое суток без сна, все-таки нам повезло: удалось добраться в Москву через Китай. В очереди на таможню в аэропорту Гуанчжоу провели 2 часа. Везде толпы. Разговаривали с русскими в очереди. Две женщины уже вылетели в Катар из Сиднея, но на полпути их развернули обратно».

Несмотря на собственные пережитые неудобства, собеседница переживает за оставшихся за границей сограждан:

«Часть группы нашего круиза сейчас застряла в Эмиратах. Часть – в Австралии, в Мельбурне. А там сегодня началась Формула-1 и цены в отелях поднялись минимум в два раза и цены на перелеты тоже выросли. Последние цены, что я видела, это уже около 400 тысяч за двоих. И выше. И сложно найти перелет с одной пересадкой. Я не знаю, как они будут добираться, – эмоционально говорит она. – Мы только приземлились в Москве. Тяжело после 20 часов перелетов и разницы во времени в 8 часов, но мы с мужем счастливы оказаться в России! Теперь бы еще до Липецка, домой! Вы не представляете, как это страшно ощутить, что ты можешь застрять где-то далеко от Родины, на неопределенное время. Не знаю, когда решусь на новое путешествие за границу. Ясно поняла: в такое неспокойное время лучше быть рядом с родными и близкими, а не на другом конце земли. Я люблю путешествовать, смотреть, как другие люди живут. Поездка понравилась, но и немного разочаровала: в Зеландию не стоит так далеко ехать за расхваленными красотами природы, так как у нас есть места не менее красивые и даже порой похожие: Алтай, Осетия, Крым. Зато у нас акулы на людей не нападают».