Может ли Юго-Восточная Азия заменить ОАЭ?

Несмотря на события на Ближнем Востоке и фактическое закрытие для россиян карибского направления, перераспределения турпотоков на Юго-Восточную Азию не произошло. Спрос если и вырос, то незначительно. Это отмечают и туроператоры, и сервисы онлайн-бронирования.

«Если говорить о направлениях, которые выбирают туристы, пожелавшие сменить ОАЭ на что-то другое, то чаще всего это Египет, затем Турция. В ЮВА спрашивают Вьетнам и Китай, но увеличение интереса незначительное», – рассказали TourDom.ru в Level.Travel.

«В последние 3 дня интересовались Таиландом, Вьетнамом и Шри-Ланкой с вылетом в ближайшее время, но в целом спрос очень снизился», – отметили в Onlinetours.

«Пока люди выжидают», – пояснили в PAC Group.

По мнению экспертов, дело еще и в том, что у этого направления сейчас нет потенциала к существенному росту: большой объем уже распродан, а возможности увеличить перевозку невелики – разве что это произойдет за счет российских компаний, у которых освободятся самолеты из-за закрытия Ближнего Востока.

Кстати, перевозчики не преминули воспользоваться ситуацией и подняли цены на ближайшие перелеты. Например, прямой рейс «Аэрофлота» из Бангкока в Москву на 6 марта предлагается за 228 тыс. руб. И это без багажа. А China Eastern Airlines продает билеты на рейс с пересадкой в Шанхае за 223,5 тыс. При этом стоимость билетов на дальние даты почти не изменилась: у того же «Аэрофлота» в конце марта места стоят от 63 тыс. руб.

«В текущей ситуации туроператоры вынуждены поднимать цены на туры, так как их основную стоимость составляют авиабилеты, пакеты на блочной авиаперевозке также всем придется пересчитать. Но мы не видим причин для значительного роста. В данных условиях возможен кратковременный скачек в пределах 10–15%», – прокомментировал ситуацию представитель ITM group Андрей Подколзин, добавив, что стоимость проживания в отелях не изменилась.

Это подтверждают и другие туроператоры.

«Проанализировали динамику цен на туры в ключевые направления Юго-Восточной Азии – Таиланд, Бали и Вьетнам – за последние 5 дней в сравнении с предыдущей пятидневкой (22–26 февраля). Цены по большинству направлений остаются в привычных пределах», – сообщили в Anex.

Не отражают резкий рост стоимости туров и данные Level.Travel:

«По Таиланду средний чек за период 28 февраля – 3 марта находится на том же уровне, что и неделей ранее. По Вьетнаму есть прирост среднего чека на уровне 5–6%, что может быть связано с продолжительностью отдыха или уровнем отелей. По Китаю в первые дни марта заметено увеличение на 15% – здесь также может иметь значение продолжительность поездки и звездность отелей».

«Яндекс Путешествия» по нашей просьбе проанализировали бронирования на всю весну (с 1 марта по 31 мая), совершенные за последние 4 дня в сравнении с 24–27 февраля: «По всем странам вместе (Таиланд, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка) средняя цена за ночь в отелях изменилась на 1% – это в пределах статпогрешности».