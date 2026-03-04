СМИ поспешили выселить россиян с круизного лайнера в Катаре

«Полторы сотни россиян выселяют с круизного лайнера Celestyal Journey в Катаре. Судно не дошло до Дубая, им придется сойти в Дохе». Новости с таким содержанием появились сегодня в ряде крупных СМИ с подачи телеграм-канала Shot. Как выяснил TourDom.ru, нагнетать панику нет никакого смысла – несмотря на то что сроки путешествия уже вышли, круизная компания разрешила всем пассажирам оставаться на борту до 7 марта.

Как нам сообщил основатель туроператора CruClub Михаил Алексеев, на корабле, наряду с иностранцами, находится 143 россиянина, являющихся клиентами компании:

«Круиз закончился уже 2 марта. Вчера вечером круизная компания оповестила пассажиров, что до 7 марта они могут размещаться на борту. Они полностью обеспечены питанием, пользуются всей инфраструктурой корабля и находятся в безопасности».

Как заверил собеседник TourDom.ru, сейчас туроператор работает с круизной компанией для решения ситуации. Речь идет о возможности предоставления трансфера до аэропорта. А также задан вопрос о дальнейших перспективах дойти до Дубая. У всех россиян вылет из этого эмирата, но разными перевозчиками. Ситуацию о своих рейсах и графике вывозных перелетов они получают напрямую у авиакомпаний.

«Есть 4 дня. За это время, я уверен, с круизной компанией пути решения мы найдем и клиентам предложим. Прорабатываем там всевозможные варианты».

Ситуация на борту спокойная, паники нет. Абсолютное большинство туристов предпочитает оставаться на корабле, так как вывозные рейсы из Дубая только начались, и далеко не всеми авиакомпаниями – у многих перенесены даты вылетов.

