Emirates отказалась везти российских туристов с Мальдив в Дубай

Авиакомпания Emirates отказала группе российских туристов в посадке на рейс из Мале в Дубай, сославшись на ограничения по гражданству. Инцидент произошел в аэропорту Мале на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, около пятнадцати россиян планировали вылететь в Дубай, однако уже в аэропорту представители перевозчика уведомили пассажиров, что на борт допустят только граждан ОАЭ. Остальным путешественникам было отказано в перевозке независимо от наличия билетов и свободных мест в салоне.

Туристы утверждают, что разъяснений о дальнейших действиях они не получили. В условиях неопределенности людям пришлось самостоятельно искать варианты размещения и оплачивать проживание. Ситуация осложняется тем, что часть пассажиров не допускают даже в терминал, объясняя это необходимостью не препятствовать движению других вылетающих.

Между тем на официальном сайте Emirates указано, что 4 марта выполнение регулярных рейсов из/в Дубай не осуществляется. Пассажиры, которых затронули отмены рейсов, могут перебронироваться на другую дату вылета (не позднее 20 марта), либо оформить вынужденный возврат средств. Перевозчик рекомендует клиентам отслеживать изменения в расписании, используя сервис проверки статуса рейса.