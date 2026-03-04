Туроператоры призвали россиян организовывать отдых через агентства

В случае непредвиденных обстоятельств не придётся дополнительно оплачивать проживание, питание и обратный билет.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Очень многие люди летели через Эмираты дальше — в Маврикий, Сейшелы, Руанду, Танзанию и так далее. А мы всё время говорим о гражданах, которые застряли в Эмиратах. У нас же в Танзании около 100 человек застряло, в Руанде — 30 человек. О них никто не говорит. Тем, кто через турагентов организовывал отдых, мы оплачиваем отель, питание и обратные билеты им будут бесплатными. Те, кто сами организовывали отдых, будут платить сами. Совет один — покупайте в турагентствах».

Ранее Мкртчян заявил, что большинство российских туристов вернутся из ОАЭ до 8 марта.

По предварительным оценкам Российского союза туриндустрии, в Саудовской Аравии находится порядка одной тысячи организованных туристов из России, в ОАЭ — около 50 тысяч организованных туристов и до 100 тысяч российских граждан, включая самостоятельных путешественников, в Омане — порядка 800-900 россиян.