Израиль предложил россиянам бесплатные автобусы в Египет

Министерство туризма Израиля объявило о запуске специальных бесплатных автобусных рейсов для иностранных граждан, намеренных покинуть страну через сухопутный погранпереход Таба на границе с Египтом.

© tourdom.ru

Трансферы запланированы на 4 и 5 марта. Отправление будет осуществляться из Иерусалима – с парковки у стадиона «Тедди», а также из Тель-Авива – с парковки железнодорожной станции «Савидор-Центр». В течение 2 дней предусмотрено несколько рейсов в утренние и дневные часы, что позволит распределить поток пассажиров и обеспечить максимально удобную логистику.

Для получения места в шаттле иностранным гражданам необходимо заранее пройти регистрацию через специальную онлайн-форму. В министерстве обращают внимание, что бронирование считается подтвержденным только после полного заполнения и отправки анкеты. Туристов также просят регистрироваться исключительно при наличии реального намерения воспользоваться трансфером, чтобы избежать нехватки мест для других пассажиров.

Ведомство отмечает, что при необходимости информация о дополнительных датах и новых рейсах будет опубликована позднее. Министерство туризма продолжает координацию действий с профильными структурами и заявляет о готовности оказывать поддержку иностранным гостям страны до их полного и безопасного выезда.