Круизная компания отменяет рейсы по Персидскому заливу до апреля

Круизная компания MSC Cruises объявила об отмене всех рейсов по маршрутам Персидского залива до завершения текущего сезона. Решение затрагивает отправления вплоть до 1 апреля 2026 года включительно и связано с обострившейся международной обстановкой в регионе.

© tourdom.ru

В компании подчеркнули, всем клиентам, чьи путешествия были аннулированы, будет возвращена полная стоимость приобретенных круизов. Процедура компенсации уже запущена, и туристам рекомендовано обращаться к своим агентам или в службу поддержки для уточнения деталей.

Тем, кто по-прежнему планирует отправиться в поездку, оператор предложил альтернативу. Пассажиры отмененных рейсов смогут перебронировать тур на лайнер MSC World Europa по маршруту «Жемчужины Персидского залива» в зимнем сезоне – 2026/2027 на специальных условиях по тарифу «Трейдин». Предложение будет действовать ограниченное время и распространяется исключительно на гостей, чьи бронирования были полностью или частично отменены.

Отдельные компенсационные меры предусмотрены и для туристов, чьи круизы завершились досрочно. Пассажирам рейса от 22 февраля с отправлением из Дохи вернут 30% стоимости тарифа. Круизерам, стартовавшим 25 февраля из Абу-Даби, компенсируют 75% оплаченной суммы. Тем, кто отправился 28 февраля из Дубая, будет возвращена полная стоимость.