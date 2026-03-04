В Москву летит вывозной рейс Emirates из Дубая

Emirates начала выполнять вывозные рейсы из ОАЭ в Россию. Первый вылет по маршруту Дубай - Москва после вынужденного перерыва, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке, состоялся накануне поздно вечером. EK131 прибыл в Домодедово сегодня в 4:26.

Еще один рейс ЕК133 вылетел из Дубая в 10:07 по местному времени. Отправление задержалось на 50 минут. В Домодедово его ждут, согласно данным онлайн-табло аэропорта, в 16:30. Время в пути составляет около 7 часов в связи с облетом закрытого воздушного пространства некоторых стран в регионе.

На вечер также запланирован еще один рейс A380 в Россию. ЕК131 за 4 марта, как утверждается на сайте авиакомпании, планируется выполнить по расписанию в 16:15. Таким образом, из сегодняшних отменен только один вылет перевозчика - ночной ЕК129. 5 марта авиакомпания Emirates планирует слетать по маршруту Дубай - Москва трижды.

