«В Таиланд больше не хочу». Туристка рассказала об отдыхе во Вьетнаме

Вьетнам становится все более популярным вариантом для путешествий и пляжного отдыха. А для многих дальневосточников – хорошим аналогом подорожавшего и надоевшего отдыха в «тусовочном» Таиланде. Жительница Владивостока Елена рассказала «ФедералПресс» о том, как они оценили свой первый опыт знакомства с Нячангом и почему в Таиланд больше не вернутся.

Сколько стоит «пятерка» в Нячанге

Мы покупали тур примерно за три недели до вылета. Цена на троих (двое взрослых + ребенок) составила 280 тысяч рублей. В эту сумму вошли:

прямой перелет российской авиакомпанией;

проживание в пятизвездочном отеле в центре Нячанга;

страховка и трансфер (правда, трансфером мы в итоге не воспользовались).

Почему выбрали именно этот вариант? В Нячанге есть одна особенность: у большинства отелей бассейны расположены на крышах. Это просто площадка с лежаками – ни погулять, ни ребенку побегать. Я специально искала отель с собственной территорией, и такой нашелся. Несколько бассейнов внизу, зелень, пространство – мы проводили там много времени, и это того стоило.

Кстати, разница между трехзвездочными отелями и нашей «пятеркой» на эти даты оказалась совсем небольшой. Можно было улететь за 230–250 тысяч в отель поскромнее, но я ни разу не пожалела, что выбрала комфорт.

Важный нюанс про перелет: дозаправка в Ханое

Когда будете выбирать тур, обязательно обращайте внимание на авиакомпанию. Российская авиакомпания дает прямой рейс, без посадок. А вот если видите The Jet или другого бюджетного перевозчика, готовьтесь к сюрпризу.

Такие самолеты летят с дозаправкой в Ханое. Вы летите пять-шесть часов, садитесь, и начинается самое неприятное: пассажиров не выпускают. Вы сидите в самолете час, а иногда и два, пока идет заправка. И только потом снова взлетаете и еще час летите до Нячанга. С ребенком это лишний стресс, так что лучше сразу выбирать прямой рейс.

Первое испытание: паспортный контроль

В аэропорту Камрани туристов ждет неожиданность. На паспортном контроле работают всего одно-два окошка, а вьетнамские пограничники никуда не торопятся. Перед поездкой я читала истории, как люди стояли по три-четыре часа.

Нам повезло больше: мы отстояли около часа двадцати. В день прилета был дождь, было нежарко, а ребенок быстро нашел в очереди друга – они играли, и время прошло незаметно.

Но имейте в виду: если вы путешествуете с ребенком, морально готовьтесь к этому квесту. И еще один совет: не ждите трансферный автобус от туроператора, если хотите побыстрее добраться до отеля. Мы после таможни сразу взяли такси.

Поездка от аэропорта до центра обошлась в 300 тысяч донгов – в пересчете на наши деньги около 1000 рублей. Ехали примерно полчаса.

Транспорт и деньги: все просто

В городе мы пользовались российским приложением такси, тем же, что и дома. Никаких сложностей: меняешь в настройках способ оплаты на наличные, вызываешь машину и расплачиваешься донгами. Цены смешные, проблем нет.

С деньгами тоже не заморачивались. Везли доллары, меняли на месте и везде платили наличными. Никаких международных карт не заводили – Вьетнам отлично работает с кэшем.

Питание в Нячанге

В отеле у нас были включены только завтраки. И это, кстати, было правильное решение. Завтраки там оказались шикарными: плотные, разнообразные, после них вполне можно было дотянуть до ужина без обеда. Но мы, конечно, не отказывали себе в гастрономических экспериментах.

Обедали и ужинали в основном в местных кафе и ресторанах – их в Нячанге огромное количество на любой вкус. Цены, как я уже говорила, очень демократичные. Порадовало, что есть заведения и с русской кухней. Мы нашли одно, где подавали пельмени и котлеты. Это стало настоящим спасением для ребенка: он не большой любитель азиатской еды. Иногда, правда, ел с нами фо-бо – вьетнамский суп с лапшой, но чаще мы заказывали ему привычные блюда. И это выходило совсем недорого.

Погода в феврале

Мы летели в середине февраля. Высокий сезон во Вьетнаме начинается в марте, когда устанавливается стабильная жаркая погода и стихают волны. И знаете, февраль нам понравился даже больше.

Главный плюс – нет изнуряющего пекла. Вспоминаю поездку в Таиланд в апреле несколько лет назад: на улицу невозможно было выйти, мы либо лежали у бассейна, либо короткими перебежками перемещались между кафе, обливаясь потом. Здесь все иначе.

Днем мы спокойно гуляли по городу, нахаживали тысячи шагов, и никто не уставал. Вечером тоже было комфортно в футболках и шортах. Для прогулок с ребенком – идеально.

Минус, о котором нужно знать: волны на пляже

Это, пожалуй, единственный серьезный минус февральского Нячанга. В центре города на пляже сильные волны. Сейчас, заходя в марте в соцсети российских блогеров, которые живут во Вьетнаме, я вижу, что волны уже стихают. Но когда были мы, купаться могли разве что китайские туристы или те, кто видит море впервые в жизни.

Мы из Владивостока, нас морем не удивить. Мы ехали не за морем, а за бассейном и новыми впечатлениями. Но предупрежу честно: купаться в таких условиях опасно. Пока мы отдыхали, неподалеку утонул российский турист – обратное течение никто не отменял. Мы просто приходили на пляж погулять и помочить ноги, и этого было достаточно.

Еда, сервис и почему Вьетнам выигрывает у Таиланда

Цены на еду – отдельная радость. Пообедать втроем в кафе на тысячу рублей – вполне реально. В супермаркетах тоже цены приятно удивляют.

Но главное – отношение к туристам. Вьетнам еще не избалован огромными потоками отдыхающих, как Таиланд. Здесь чувствуешь себя именно гостем. Местные очень вежливы, услужливы, но при этом соблюдают дистанцию. Официант не лезет в душу, хозяин кафе не пытается тискать вашего ребенка. Тебя обслуживают, но не нарушают личные границы. Для меня это оказалось большим плюсом.

И еще один момент, который лично меня раздражал в Таиланде в последнюю поездку: наркотики на каждом шагу, трансвеститы*, ощущение некоторого хаоса и много бездомных, которые могут лечь спать прямо на пляже. Во Вьетнаме мы такого не встречали. Может, дело в менталитете или в политическом строе, но здесь как-то спокойнее и чище в плане атмосферы.

Винперл: главное развлечение

Из экскурсий мы взяли только одну – поездку на Винперл, местный «Диснейленд» на острове. И это было потрясающе.

Мы купили билет на два дня. Сколько точно отдали, не помню, примерно 6–7 тысяч рублей на троих. Дорога на остров по канатной дороге над морем – уже само по себе приключение. А когда попадаешь на территорию, понимаешь: здесь действительно постарались на славу.

На Винперле несколько зон: аквапарк, парк аттракционов, зоопарк. Все сделано очень качественно, красиво, продуманно. За один день все не обойти.

Мы не большие любители зоопарков, но здесь впервые в жизни посмотрели на жирафа, носорога. А капибар там живет целая компания – штук пять, от малышей до крупных особей. И каждый день с 15:00 до 16:00 открывают вольер для посетителей. За 200 тысяч донгов (примерно 600 рублей) можно зайти, покормить их, погладить, провести с ними целый час.

Для сравнения: у нас во Владивостоке в одном парке с альпаками вход к капибарам на 20 минут стоит 2000 рублей с взрослого и 1600 с ребенка. И там всего две капибары. Разница колоссальная.

Так что Винперл всем советую посетить! Ты платишь только за вход, внутри все развлечения бесплатные (кроме еды и вот таких специальных встреч).

Отдельно хочу сказать про очереди. На большинство аттракционов внутри парка их практически нет. Заходишь и катаешься. Единственное исключение – аттракцион с санями. Это такая узкая железная дорожка, по которой едет тележка, и ты сам управляешь скоростью. Мы такое уже видели в Янцзы, поэтому даже не пошли. Но те, кто хотел покататься, занимали очередь с самого утра – билеты на этот аттракцион разбирают быстро. На зиплайн мы тоже не ходили, не могу сказать про очереди там. Но в целом проблем с доступностью аттракционов у нас не было.

Массаж и прочие радости

Массажные салоны в Нячанге на каждом шагу. Дома я хожу на массаж спины в салон в соседнем доме и отдаю за сеанс минимум 2500 рублей. Здесь качественный массаж обходится примерно в тысячу рублей в пересчете на наши деньги. Разница очевидна.

Итог: вернемся?

Однозначно да. В этот раз мы ставили цель просто отдохнуть, потюленить, никуда не спешить. Но я уже присматриваюсь к Далату и другим интересным местам Вьетнама. Страна очень располагает к себе: комфортный климат, доступные цены, доброжелательные люди и потрясающее отношение к туристам.

