«По цене золота». Тревел-блогерша описала поход в дубайский ресторан словами

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в дубайском ресторане и описала свой поход словами «добавки по цене золота». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, лишние позиции попадают в чек ресторанов ОАЭ регулярно. Официанты могут добавить ингредиенты случайно или забыть убрать отмененные блюда. Поэтому опытная туристка советует соотечественникам проверять счет перед оплатой.

«Рестораны хотят зарабатывать. Я хочу получать удовольствие и понимать, за что плачу. Эти цели вполне совместимы, если знаешь правила игры», — объяснила Лисейкина.

Согласно ее подсчетам несколько ягод, добавленных к основному блюду, могут обойтись путешественникам в 300 — 500 рублей. Также женщина рекомендует всегда уточнять цену напитка или блюда заранее.

«Мы сидели в ресторане в Дубае, уже сделали заказ, через пять минут официант подошел отдельно: "Принести вам воды?". Жара. Я говорю: "Да, конечно". Он принес несколько бутылок. В счете каждая оказалась по 900 рублей», — добавила россиянка.

При этом туристка подчеркнула, что максимальная наценка в зарубежных заведениях приходится на напитки. Так, бутылка вина в ресторане может продаваться с накруткой до 300 процентов, кофе — до 400 процентов, а вода еще дороже.

«Это не значит, что надо есть всухомятку. Но имеет смысл хотя бы выбрать то, что не сможешь приготовить дома», — отметила женщина.

