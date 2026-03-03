Что делать туристам, застрявшим в Индии

Власти Индии разъяснили порядок действий для российских туристов, застрявших в стране из-за отмены авиарейсов. Информация адресована гражданам, находящимся на территории Мумбайского консульского округа — в том числе в штате Гоа и городе Мумбаи.

© tourdom.ru

В связи с отменами рейсов на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке иностранцам, чей срок действия индийской визы истекает до фактического вылета, необходимо заранее урегулировать свой правовой статус. Для этого требуется оформить Exit Permit — специальное разрешение на выезд из Индии.

Согласно разъяснениям индийской стороны, заявления принимают региональные управления по регистрации иностранцев — Foreigners Regional Registration Office (FRRO) — по месту нахождения заявителя, в частности в Панаджи (Гоа) или Мумбаи.

Подать заявку необходимо онлайн через официальный портал FRRO. После регистрации в личном кабинете следует выбрать раздел «Fresh/New Online Application Submission» и заполнить заявление на получение Exit Permit.

К заявке нужно прикрепить копию действующего заграничного паспорта и визы, документ, подтверждающий отмену рейса или приобретение нового билета (на английском языке), копию C-Form из отеля (временная регистрация), а также официальное заявление МИД Индии.

В случае если ответ от FRRO не поступает более трех дней, гражданам РФ рекомендуется обратиться в Генеральное консульство в Мумбаи по электронной почте, кратко описав ситуацию и приложив копию поданного заявления на Exit Permit.

Помимо Индии, навстречу туристам идут и многие другие страны, где путешественники вынужденно остаются на протяжении нескольких дней. В их числе, Таиланд — местные власти объявили, что не будут штрафовать иностранцев, чья виза закончилась 28 февраля или позже. При этом гость должен предоставить доказательство намерения покинуть королевство (например, приобретенный билет на отмененный рейс). Аналогичный порядок сейчас действует на Мальдивах, Шри-Ланке и Индонезии.