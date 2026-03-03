Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на ценах на путешествия

Путешествия стали еще дороже для российских туристов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке — туры без стыковок в странах региона стоят на 40-120 тысяч рублей больше. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что обычно россияне летали с пересадкой в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане в такие страны, как Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Маврикий, Индонезия (Бали), Малайзия. Однако на фоне закрытия воздушного пространства популярных хабов это стало невозможно, что повлекло рост стоимости рейсов.

Ранее сообщалось, что почти 13 тысяч авиарейсов отменили на Ближнем Востоке с момента обострения военного конфликта в регионе. С 28 февраля должно было состояться 32 тысячи вылетов, 40 процентов которых были отменены.