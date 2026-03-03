Туроператоров призвали приостановить продажу туров в страны Персидского залива
Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.
Это следует из сообщения министерства.
«Минэкономразвития России рекомендует... Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки», — отмечает министерство.
Ранее в МИД России рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в страны Персидского залива до прекращения боевых действий.