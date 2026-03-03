Туроператоров призвали приостановить продажу туров в страны Персидского залива

Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

Это следует из сообщения министерства.

«Минэкономразвития России рекомендует... Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки», — отмечает министерство.

Ранее в МИД России рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в страны Персидского залива до прекращения боевых действий.