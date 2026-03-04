В РФ из стран Персидского залива за два дня смогли вернуться менее 10% туристов

Почти 4 тысячи россиян покинули страны Персидского залива за два дня, заявили в АТОР. Всего вернуться на родину смогли менее 10% туристов, находящихся в регионе в турах.

2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1,1 тысячи россиян, а 3 марта — около 2,8 тысячи.

Рейсы направляются в Москву, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее замминистра транспорта Владимир Потешкин поручил авиакомпаниям подготовить план-график вывозных рейсов до 7 марта. К выполнению вывозных рейсов уже приступили крупнейшие перевозчики «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа». Минувшей ночью самолет МЧС доставил из Азербайджана 117 россиян, в их числе 54 ребенка, которые покинули территорию Ирана через сухопутную границу. Спецборт приземлился в Жуковском. А в Шереметьеве рано утром приземлился первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Абу-Даби. В салоне была стопроцентная загрузка. В Москву вернулись более 400 пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля. На начало военной операции в ОАЭ находились примерно 50 тысяч россиян. Порядка 20 тысяч российских туристов — с отмененными или пропущенными рейсами. В Катаре, Омане и Бахрейне находятся суммарно 2 тысячи туристов из России.

Российские туристы могут рассчитывать на полный возврат средств за приобретенные туры в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию после рекомендации властей РФ не посещать эти страны, сообщил вице-президент РСТ Георгий Мохов. Если отказ происходит уже в период путешествия, то возвращается стоимость, пропорциональная фактическому времени отдыха.