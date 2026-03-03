В РСТ рассказали, как организован вывоз россиян с Ближнего Востока

У России есть строгий регламент и опыт экстренного вывоза своих граждан с территории иностранных государств, где начинаются военные конфликты, природные катаклизмы или другие угрожающие жизни людей события. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, комментируя эвакуацию сограждан с Ближнего Востока.

По данным экспертов, в регионе остаются около 50 тысяч российских туристов. При этом число возвращающихся в РФ граждан оценивается в 20 тысяч.

Остальные туристы продолжают свое пребывание в этих странах и будут, может быть, даже без задержек возвращаться, если полетная программа будет выполняться, — добавил Горин в беседе с радио «Комсомольская правда».

Российские туристы оказались в сложной ситуации на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты России Юрий Барзыкин сообщил, что большинство россиян, примерно 50 тысяч человек, находятся сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах.

Власти эмирата Дубай обязали отели продлить размещение туристов, которые не могут вылететь из-за отмены рейсов, пообещав им компенсации. Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась с россиянами, застрявшими в ОАЭ, и узнала подробности.