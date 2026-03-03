Российские туристы застряли в Африке из-за закрытия неба над Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что многие соотечественники не могут вылететь из Кении, Южно-Африканской республики (ЮАР), а также с Маврикия, Занзибара, Сейшельских остров и из Танзании. Причиной названо закрытие неба над Дубаем и Абу-Даби. У большинства россиян билеты подразумевали пересадки в одном из этих городов, однако в итоге их рейсы отменили.

Известно, что некоторые отдыхающие вынуждены продлевать проживание в отелях за свой счет. Туристка из Москвы, проводившая отпуск с молодым человеком в Кении, рассказала, что авиакомпания Al Arabia предложила им вылететь в разные даты — через девять и десять дней.

Сообщается, что некоторые россияне, которые не готовы столько ждать, берут билеты с пересадками в других авиахабах самостоятельно, однако большинство из них стоят дорого и предполагают неудобные стыковки.

Ранее более тысячи россиян застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе. Так, три из них стоит в Дубае, два — в Дохе, еще один — в Абу-Даби.