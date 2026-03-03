Дубай теряет до 1 миллиона долларов за каждую минуту простоя аэропорта

Каждая нерабочая минута Dubai International Airport обходится экономике эмирата примерно в 1 млн долларов, такие данные публикует NDTV World со ссылкой на официальные источники. Если учесть, что главный авиаузел эмирата не функционирует уже несколько дней, общий ущерб может измеряться сотнями миллионов, а по ряду оценок – и миллиардами долларов.

© tourdom.ru

Ситуация влияет на все связанные с авиацией сегменты. Больше всего страдает базовый перевозчик Emirates. В первой половине финансового года – 2025/2026 авиакомпания зарабатывала около 100 млн долларов в сутки. Сейчас большая часть рейсов отменена.

Под ударом оказалось и более 100 иностранных авиаперевозчиков, которые используют Дубай как ключевой пересадочный хаб. DXB традиционно связывает свыше 260 городов более чем в 100 странах. Это один из главных узлов между Европой и Индией, Индией и США, а также между Азией и Африкой. Любой сбой здесь автоматически «разрывает» транзитные цепочки на нескольких континентах.

Экономический эффект чувствуют не только авиакомпании. Пустуют отели, простаивают трансферы, падает выручка торговых точек и duty free. Крупные аэропорты обычно зарабатывают от 40 до 70 долларов на каждом пассажире за счет сборов и трат в терминалах. При среднем пассажиропотоке DXB в 260–270 тыс. человек в день прямые потери аэропорта по этому пункту могут составлять от 10 до 18 млн долларов ежедневно.

Если добавить недополученные доходы перевозчиков, гостиниц, такси и торговых центров, совокупный удар по экономике, связанной с авиацией, легко достигает сотен миллионов долларов в сутки.

Авиационный сектор занимает критически важное место в экономике эмирата. По итогам 2023 года его вклад в ВВП Дубая оценивался примерно в 27%. При таком уровне зависимости даже краткосрочная остановка хаба создает риски для тысяч рабочих мест и всей сопутствующей инфраструктуры.

Финансовые рынки уже реагируют на происходящее. Основной индекс Дубая просел на 1–2%, что сократило рыночную капитализацию компаний примерно на 4–5 млрд долларов. Инвесторы пересматривают прогнозы по прибыли авиаперевозчиков, девелоперов и банков, чьи показатели напрямую зависят от пассажиропотока через DXB.