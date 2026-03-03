Сколько денег нужно туристам во Вьетнаме: рассказ путешественников

Одно из самых популярных направлений для путешествий в Азию – Вьетнам. Уже год из Владивостока в Нячанг летают прямые рейсы, а с апреля запустят перелеты и в Дананг. Блогеры и путешественники из Владивостока Юля и Юра Грушины рассказали, сколько денег у них ушло на питание, экскурсии и покупки на Вьетнамском острове Фукуок.

Развлечения

Блогеры посчитали, что за время отпуска на Фукуоке успели побывать в трех парках развлечений. Всего на двоих отдали 200 долларов: входные билеты, обеды и корм для животных в зоопарке.

Транспорт

Во Вьетнаме, как отметили путешественники, такси стоит недорого. Так что в основном они передвигались именно на нем. Поездка в пределах деревушки, где находился отель, обходилась примерно в 1,5 доллара (115 рублей). 20 долларов (примерно полторы тысячи) пара отдала за поездку на другой конец острова и 12 долларов (около 900 рублей) – за поездку в сафари-парк.

Автобусы тоже стоят недорого. В среднем пара отдавала 1–2 доллара.

Шопинг

На Фукуоке, где отдыхали блогеры этой зимой, почти нет торговых центров и брендов. Так что эта статья расходов оказалась самой скромной. Например, за льняной костюм они отдали 20 долларов, за рубашку – десять.

Еще покупали сувениры, приправы и местные десерты, чтобы забрать с собой в Россию. Суммарно все покупки за две недели вышли в 150 долларов (11 тысяч рублей).

Еда

Питание на Фукуоке оказалось самой большой статьей расходов. Пара отдыхала там на праздниках и признала, что цены в горячий сезон подняли в полтора-два раза. В среднем ужин на двоих в кафе и ресторанах обходился в 30-50 долларов. И еды, по отзывам блогеров, было не то, чтобы много.

Всего за две недели на Фукуоке пара оставила порядка 1200 долларов (около 90 тысяч рублей). Такие расходы они сочли бюджетными – учитывая, что в отеле были только завтраки, а посетить удалось сразу три парка.