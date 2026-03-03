Сколько туроператоры тратят на застрявших на Ближнем Востоке россиян

Совокупные затраты российских туроператоров на содержание застрявших на Ближнем Востоке туристов составляют в среднем более 500 миллионов рублей в день. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что расходы приходятся на размещение, питание и трансферы десятков тысяч туристов, которые не могут вылететь домой.

В АТОР добавили, что суммарные затраты на оплату продления проживания и других услуг с 28 февраля по 5 марта составляют более 2,5 млрд рублей.

Потери отрасли растут в геометрической прогрессии», они могут создать угрозу финансовой устойчивости индустрии, подчеркнули в организации.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что примерно 1,5 тысячи туристов из России вывезены с Ближнего Востока, еще две тысячи смогут вернуться домой 3 марта.

Конфликт на Ближнем Востоке и закрытие воздушного пространства в ОАЭ привели к тому, что из страны не могут вылететь около 50 тысяч российских туристов. Многие из них столкнулись с трудностями: им приходится самостоятельно искать и оплачивать жилье, поскольку авиакомпании не оказывают поддержку в размещении. Кроме того, туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда новых гостей.