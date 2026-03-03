Турэксперт: цены на билеты в Дубай вырастут на 15–20% в апреле 2026 года

Около 10 тысяч россиян не могут вернуться из третьих стран из-за закрытого неба на Ближнем Востоке, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как отрасль отреагировала на ситуацию и что будет с популярным для отдыха направлением в ближайшем будущем, разбиралась Москва 24.

Сломанная логистика

Государства Ближнего Востока временно закрыли свое воздушное пространство из-за военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. На этом фоне количество туристов из РФ, застрявших в третьих странах из-за отмены стыковочных рейсов, уже составляет примерно 10 тысяч человек, сообщили в АТОР.

Также, по данным организации, всего в странах Ближнего Востока может находиться до 52 тысяч граждан РФ, чьи рейсы отменены или перенесены на неопределенный срок. Туроператоры работают в круглосуточном режиме, и, по информации АТОР, подавляющее большинство путешественников расселены в отели.

Туристов пересаживают на альтернативные маршруты, в том числе через Турцию и Китай. Продлевают проживание и размещают в отелях – как в странах отдыха, так и в транзитных хабах.

Чтобы помочь с расселением туристов, генеральное консульство России в Дубае в своем телеграм-канале объявляло о поиске отелей и волонтеров, которые смогут на безвозмездной основе или с постоплатой разместить тех, кто остался без денег. Кроме того, операторы сотовой связи приняли решение обнулить стоимость всех звонков в Россию для своих абонентов на Ближнем Востоке, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Также специалисты Роспотребнадзора консультируют туристов по вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке, включая помощь в составлении претензий и исков. В ведомстве напомнили, что в законе закреплено право требовать возврата денег за тур, если путешествие угрожает их жизни и безопасности. При расторжении договора до начала поездки возвращается полная стоимость тура, после – сумма пропорционально неоказанным услугам. Требование можно предъявить как по соглашению с туроператором, так и в судебном порядке, объяснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) опровергли информацию СМИ, что некоторые путешественники якобы получают штрафы на сотни тысяч рублей из-за отказа от туров в ОАЭ. Также, по словам представителя организации, туроператоры в связи с непростой обстановкой на Ближнем Востоке предлагают клиентам альтернативы, среди которых поездки в том числе в Турцию, Египет и страны Азии.

В то же время ситуация с авиасообщением постепенно нормализуется: два аэропорта Дубая возобновили работу в ограниченном режиме со 2 марта, сообщили власти эмирата. Однако пассажиров попросили уточнять информацию у авиакомпаний и не приезжать в воздушную гавань без подтверждения вылета.

Всего руководство ОАЭ определило шесть коридоров для полетов в свои аэропорты через воздушное пространство Омана, которое остается открытым. Накануне были выполнены рейсы из Абу-Даби и Дубая в Москву, а также из Дубая в Казань, Новосибирск и Екатеринбург, сообщил ТАСС.

В АТОР пояснили, что аэропорты ОАЭ работают в похожем режиме, что и в России в период проведения спецоперации. Если в воздухе появляются объекты, представляющие угрозу, воздушные гавани временно прекращают принимать и отправлять самолеты. При этом на 3 марта вывозные рейсы назначили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7.

"Туроператоры гарантируют размещение в отелях на весь период ожидания. Просьба постоянно оставаться на связи – формирование списков идет в оперативном режиме. Возможны задержки в ответах из-за высокой нагрузки", – подчеркнули в АТОР.

Перспективы направления

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока, убежден вице-президент АТОР Артур Мурадян.

"Жизнь в арабских странах не прекратилась: рестораны и магазины работают. Есть определенные ограничения, связанные с пребыванием в общественных местах, но такого рода меры не в новинку. К тому же мы движемся к финальной фазе сезона, за которой последует весна – высокий сезон на Ближнем Востоке", – рассказал эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, в среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около двух-трех недель. Поэтому, если не произойдет катастрофических разрушений, спрос восстановится, отметил Мурадян.

Что касается перераспределения потоков, постепенно начинается сезон Турции – самого массового направления. Открыт Египет с прямыми перелетами, доступна вся Юго-Восточная Азия. Российские перевозчики продолжают летать на Мальдивы и Бали, поскольку используют маршруты, не требующие пролета над Ираном. Таким образом, альтернатив достаточно.

Однако, по словам эксперта, влияние ситуации на туристическую сферу России уже ощущается, так как Ближний Восток – второе по массовости направление выезда россиян. По предварительным оценкам, прямые убытки туроператоров составляют около полутора миллионов долларов в день только за счет того, что они вынуждены оплачивать продление проживания путешественников.

"Если ситуация стабилизируется быстро, безусловно, перевозчики, операторы, отельеры будут заинтересованы в возвращении туристов. Вероятно, появятся скидки, специальные акции и программы лояльности, чтобы компенсировать неудобства и стимулировать спрос", – пояснил Мурадян.

Пока доверие к направлению не потеряно, поскольку в закрытии воздушного пространства нет вины самих курортов, заключил он.

В то же время вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что в течение двух недель конфликт уляжется и серьезных последствий для туристической отрасли не будет.

"Понятно, что туроператоры понесут определенные потери – каждый свои, в зависимости от объемов. Но они постепенно восстановятся в течение года. Банкротств из-за нынешней ситуации не случится", – сказал специалист.

Однако, если конфликт затянется больше, чем на две недели, придется, по его мнению, задействовать специальные меры для поддержки операторов.

"Но я все же надеюсь, что до этого не дойдет", – добавил Мкртчян.

Временное проседание спроса на Ближнем Востоке обернется выигрышем для других направлений. На мой взгляд, вырастет популярность Египта, Таиланда, Китая, Вьетнама и Турции. Что касается опасений россиян по поводу отдыха в регионе в дальнейшем – думаю, бояться не стоит.

Он объяснил это тем, что конфликт между Ираном и Израилем длится несколько десятилетий и ситуация обостряется далеко не первый раз. Обычно, по оценке Мкртчяна, все возвращается в норму в течение нескольких дней.

"Что касается туристов, которые уже собирались в поездки, важно, как именно они покупали путевки. Если бронирование происходило самостоятельно на иностранных агрегаторах, решать проблемы им придется самим. Те, кто покупал туры у российских турагенств, в случае отмены рейса получат деньги в полном объеме – и за проживание, и за перелет", – добавил специалист.

Мкртчян отметил, что на данный момент рейсы на Ближний Восток отменяются примерно до 5–8 марта, поскольку авиакомпании и отельеры уверены, что после 8 марта ситуация начнет приходить в норму. В то же время, по его мнению, снижения стоимости путевок ждать не стоит.

"Напротив, авиакомпании и туроператоры сейчас теряют деньги и будут компенсировать потери за счет потребителей. Стоимость путевок вырастет, авиабилеты уже дорожают: многие перевозчики подняли цены на апрельские рейсы в Дубай на 15–20%", – уточнил эксперт.

Отдельно Мкртчян упомянул тех, кто уже оказался за границей. Путешественники, купившие туры через агентства, живут и питаются бесплатно, а многие из тех, кто бронировал отдых самостоятельно, вынуждены сами оплачивать проживание и покупать билеты на эвакуационные рейсы. При этом отели не снижают цены. Более того, некоторые отельеры пользуются ситуацией и повышают стоимость: номер, который вчера стоил 300–400 долларов, сегодня могут отдавать за 500–600, резюмировал он.