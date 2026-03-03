Туристка оказалась в больнице и долгах из-за одной птицы

Российская туристка в Паттайе оказалась в больнице после того, как в окно виллы врезалась птица. Теперь девушка должна 400 тыс. руб за лечение, а страховая компания отказалась помогать клиентке. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

© tourdom.ru

На данный момент известно, что женщина отдыхала в Таиланде. Она сняла виллу в Паттайе с видом на джунгли. Однако любоваться густым лесом удалось недолго. В один из дней в окно дома влетела птица. Удар был такой силы, что стекло разбилось вдребезги. Туристке пришлось буквально выбираться из комнаты по осколкам, так что она получила многочисленные порезы.

Девушку экстренно госпитализировали в одну из больниц курта и провели срочную операцию. А после медучреждение выставило счет на 400 тыс. руб.

Как рассказала россиянка, страховая компания покрывать расходы отказалась. Менеджер пояснил, что ответственность за случившееся лежит на владельце виллы, поэтому все финансовые претензии нужно направлять именно ему.

Теперь, чтобы добиться компенсации, туристке предстоит обращаться в суд. Пока пострадавшая остается в Таиланде и ждет разрешения врачей на вылет домой.