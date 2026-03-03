Из-за задержки рейса туристка не встретится с сестрой, с которой не виделась 23 года

Туристы продолжают жаловаться на длительные задержки у авиакомпании AZUR air. По словам подписчицы телеграм-канала «Крыша ТурДома», ее вылет из Внуково в Паттайю отложили на двое суток.

«Рейс ZF 2801 переносят уже 7-й раз, все дальше и дальше. Изначально вылет планировался 4 марта в 21:15, сейчас он стоит на 6 марта в 14:20», – рассказала редакции Ольга.

Кроме того, что сократится время тура, есть еще один повод для расстройства: по словам нашей собеседницы, 5 марта она должна была в Таиланде встретиться с сестрой, с которой не виделась 23 года. Теперь не получится.

Также продолжительное время ожидают вылета в Паттайю туристы из Самары. По графику рейс ZF 2823 – 1 марта, но отправятся пассажиры на курорт, скорее всего, завтра. Все из-за задержки ZF 2824 из Таиланда, его прибытие ожидается в лучшем случае в 22:40.

«Мы уже прошли регистрацию, сидели в зеленой зоне. Экипаж прошел в самолет, но затем минут через 20 вернулся – что там произошло, непонятно», – рассказала путешественница, которая должна вылетать из Паттайи в Самару.

Есть информация и о других задержках. Так, вылет ZF 2527 из Уфы в Камрань перенесен с 6 на 7 марта.

По словам представителя AZUR air, корректировки расписания потребовались в связи с неисправностью Boeing 767, который в пятницу вынужден был вернуться в аэропорт вылета на вьетнамском Фукуоке и до сих пор находится там. «Все пассажиры оповещены о новом времени вылета либо размещены в гостиницах за рубежом», – добавили в авиакомпании.

Ранее мы написали, что Ространснадзор начал внеплановую проверку AZUR air, которая продлится до 5 марта.