Англичане приютили российских туристов после выселения из отеля в ОАЭ

Москвичка Полина с мужем и ребенком осталась без жилья после выселения из отеля и из-за проблем с ваучером в ОАЭ, но их временно приютила семья англичан.

© Соцсети

Туристка из Москвы Полина поделилась историей с РИА «Новости», как ее семья оказалась в сложной ситуации в Абу-Даби после выселения из отеля. По словам россиянки, путешествие длилось с 23 февраля по 1 марта, но из-за проблем с ваучером их не оставили в отеле на дополнительные дни.

«1 марта туроператор нам написал, что проживание в отеле у нас продлено, но ваучера не прислал, из-за этого отель не продлил нам проживание. Остаться за свой счет тоже не позволили, потому что свободных номеров не было... Мы переехали к друзьям из Англии, которые здесь работают и живут в съемном жилье. Пока они добродушно нас принимают и терпят. Делим с ними кров и стол», – рассказала Полина.

Полина отметила, что друзья проявили максимум участия, несмотря на бытовые неудобства. Сейчас семья москвичей ожидает решения туроператора и дальнейшей информации о возвращении домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпаниям удалось вернуть в Россию 1,5 тыс. российских граждан с Ближнего Востока.

Ранее замминистра транспорта Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и трудностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, возникшие из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.