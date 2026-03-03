Emirates начнет вывоз российских туристов из Дубая 4 марта

Авиакомпания Emirates сегодня официально продлила приостановку регулярных рейсов до 23:59 4 марта. Сегодня и завтра авиакомпания продолжит выполнять ограниченное число вывозных рейсов.

Многие россияне с билетами перевозчика пока не знают, когда отправятся домой из Дубая.

«Нам не пришло ни одного письма от авиакомпании. По телефону никто не отвечает, а в личном кабинете наш рейс из Дубая в Питер пропал - помечен как выполненный», - сетует подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Некоторые туристы, которые должны были вылетать 3 марта, получают уведомления об отмене перевозки.

«Нам в отеле представитель авиакомпании сказала, что на 4 число планируется первый рейс из Дубая в Москву», - рассказывают россияне, отдыхающие в Эмиратах.

“Наших клиентов авиакомпания доставит в Москву завтра рейсами EK 131. Часть туристов прибудет ночью, в 00:35, часть в 20:50”, - рассказали “ТурДому” в туроператоре "Интурист".

По данным аэропорта Домодедово, на 4 марта запланированы четыре рейса Emirates из Дубая в Москву.

Однако на онлайн-табло аэропорта Дубая (DXB) рейсы в Москву и Петербург пока не значатся, в ночь с 3 на 4 марта все вылеты перевозчика отменены. Сегодня авиакомпания отправляла пассажиров из Дубая в Манчестер, Лондон, Париж, Франкфурт, Мумбаи, заявлен рейс в Мюнхен.

Как пояснил TourDom.ru эксперт в области авиации, сейчас идет распределение слотов в аэропорту Дубая в паузах между вводимыми ограничениями на вылет самолетов. Есть предположение, что в первую очередь из ОАЭ вывозят туристов из Европы. «Очень много застрявших в стране европейцев, только немецких туристов около 30 тысяч, поэтому сейчас будет “борьба” за время вылета».

“По предварительной оценке, до вечера 4 марта как минимум вряд ли будут регулярные вылеты Emirates, а может и 5 числа их не будет. Авиакомпания ссылается на соображения безопасности, и указания властей Дубая, - говорит директор туроператора “Арт-Тур” Дмитрий Арутюнов. - Вывозные рейсы завтра возможны, но смотреть будут по текущей ситуации”.

“Списки пассажиров сформированы. Но кого из пассажиров на каком самолете вывезут - мы узнаем по факту от самой авиакомпании”, - добавил руководитель “Спейс Тревел” Артур Мурадян.