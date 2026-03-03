Азия вместо ОАЭ: туры подорожали почти вдвое

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на азиатские направления. Сообщается, что стоимость поездок увеличилась почти в два раза.

© РИА "ФедералПресс"

На фоне напряженности в ОАЭ, Катаре и Бахрейне туристы из России начали массово выбирать альтернативные маршруты. В результате десятидневный тур в Таиланд на двоих теперь обходится примерно в 300 тысяч рублей, тогда как еще несколько дней назад его можно было приобрести за 160–170 тысяч, передает Life.ru.

Наиболее заметный скачок цен зафиксирован на поездки во Вьетнам, в частности на остров Фукуок. Если ранее аналогичный тур стоил около 150 тысяч рублей, то теперь минимальная планка достигает 280 тысяч. Несмотря на то, что во Вьетнаме сейчас невысокий сезон, путешественников привлекает стабильная и спокойная обстановка.

Представители туроператоров предупреждают, что рассчитывать на удешевление не приходится. По их оценке, рост спроса и увеличение стоимости авиабилетов будут и дальше подталкивать цены вверх. Клиентам рекомендуют заранее бронировать размещение, чтобы зафиксировать доступные варианты.