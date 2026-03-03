Туристов, требовавших вернуть их из Баку в Россию, доставили в Дубай

Авиакомпания flydubai доставила в Дубай пассажиров трех рейсов, вылетевших из России в ОАЭ еще 28 февраля. Речь о FZ-968 и FZ-970 из Москвы, а также FZ-984 из Казани. Из-за закрытия воздушного пространства самолеты посадили в Баку. Путешественников разместили в отелях, и все это время они находились в Азербайджане. Накануне авиакомпания сообщила клиентам, что планирует доставить их в Дубай, однако многие возмутились:

«Нас хотят отвезти под ракеты…» – и потребовали вернуть их в Россию.

«Если не довезли, то верните назад – вполне логичное требование», – комментирует ситуацию в телеграм-канале «Крыша ТурДома» один из подписчиков.

Однако другие отмечают:

«У перевозчика есть обязательство довезти до места назначения, указанного в билете, а не куда захотел пассажир». «Нюанс в том, что из третьих стран зарубежная авиакомпания не могла лететь обратно в Россию».

Между тем туроператор рассказал TourDom.ru, что этим туристам еще 28 февраля подтвердили возможность аннулировать туры без фактически понесенных расходов и предложили самостоятельно вернуться домой.

Тем не менее сегодня часть из них прилетела в Дубай. Например, в одном из «московских» самолетов было менее трети пассажиров, сообщили в принимающей компании. Остальные решили лететь в Россию. Тем более что с билетами проблем нет, хотя дешевыми их не назовешь. Так, улететь сегодня в Москву можно за 28 тыс. руб. прямым рейсом и за 24 с пересадкой, завтра – от 16,8 тыс. С Казанью сложнее: добраться туда из Баку без пересадок в ближайшие 2 дня не получится, а цена начинается от 25,7 тыс. руб.