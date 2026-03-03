Израиль автоматически продлит визы иностранцам на 90 дней

Власти Израиля приняли решение автоматически продлить визы иностранным гражданам, находящимся в стране на законных основаниях. Мера связана с текущей ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщили в Посольстве России в Тель-Авиве со ссылкой на Управление по делам населения и миграции МВД еврейского государства.

Продление распространяется на тех, у кого срок действия документов истекает в период с 22 февраля по 31 марта 2026 года. Визы пролонгируют автоматически на 3 месяца, подавать отдельные заявления или посещать отделения МВД не нужно.

Решение касается туристических виз категории B2, а также талонов, которые получают путешественники при въезде в рамках безвизового режима, включая граждан России. Кроме того, на 90 дней продлеваются рабочие визы типа B1, учебные визы A2, визы священнослужителей A3 и визы сопровождающих членов семьи A4.