Российская авиакомпания уволит сотрудников на фоне жалоб пассажиров на задержки рейсов

Российская авиакомпания Azur Air сократит штат на шесть процентов на фоне жалоб пассажиров на задержки рейсов и проверок. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, с апреля перевозчик уволит сотрудников во всех подразделениях, включая пилотов и бортпроводников. Вместе с этим Ространснадзор запрашивает у авиакомпании электронные документы и проводит встречи с руководством.

Кроме того, исправность самолетов проверяют прямо в аэропортах. Специалисты уже выявили незначительные нарушения на рейсе из Новосибирска в Паттайю, а региональная прокуратура начала проверку.

При этом увеличилось количество жалоб пассажиров на многочисленные задержки рейсов и аварийные посадки — с начала 2026 года их было как минимум шесть. Несмотря на это, россияне продолжают пользоваться услугами авиакомпании, так как в некоторых регионах это единственный вариант попасть за границу.

В конце февраля сообщалось, что Ространснадзор начал проверять Azur Air из-за задержек рейсов. Если информация о нарушениях подтвердится, к перевозчику могут быть применены санкции вплоть до ограничения действия сертификата.