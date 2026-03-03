Россиянка рассказала, где живущие в ОАЭ люди прячутся при звуке тревоги

Россиянка Анна, проживающая в Абу-Даби (ОАЭ) с семьей, описала обстановку в городе словами «многие прячутся в ванной при звуке воздушной тревоги». Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«Гремит страшно, действительно. Особенно страшно, когда ты родитель», — поделилась соотечественница.

Она добавила, что СМИ достаточно достоверно освещают информацию. По ее словам, понедельник, 2 марта, стал первым днем стабилизации ситуации в городе.

Анна отметила, что видит много паникующих туристов, которых может понять. Однако местные, по ее наблюдениям, делятся на бдительных, как она, и более расслабленных.

Ранее прибывшая из Эмиратов россиянка описала эмоции словами «хочется целовать землю родную». По ее словам, находясь в Абу-Даби, она слышала лишь хлопки и сирены.