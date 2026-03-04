Пятизвездочный отель в Дубае предложил бесплатные номера застрявшим туристам

Редакция «ТурДома» решила проверить, действительно ли доступна эта возможность, и написала в Palazzo Versace Dubai по предложенным контактам. Служба бронирования ответила оперативно – для рассмотрения заявки необходимо отправить на почту (reservations@palazzoversace.ae) данные отмененного или перенесенного рейса, полное имя пассажира и количество гостей. После проверки отель примет решение о возможности размещения. Бесплатное проживание распространяется только на рейсы, отмененные в эмирате Дубай, и не действует для резидентов ОАЭ.

На фоне перебоев с авиасообщением власти соседнего эмирата, Абу-Даби, поручили местным гостиницам продлевать проживание людям, которые не могут вылететь. Дополнительные ночи оплатит правительство эмирата. Схожие рекомендации не выселять выпустили и в Дубае, однако на практике у туристов периодически возникают проблемы.

Помощь застрявшим путешественникам оказывают и жители страны. По сообщениям Khaleej Times, некоторые жители ОАЭ начали приглашать туристов к себе домой, чтобы те могли переждать задержки рейсов. Гостям предлагают комнаты, еду и базовую помощь, поскольку многие путешественники уже потратили деньги и оказались в сложной ситуации.

