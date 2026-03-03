«Аэрофлот» добавит в расписание еще больше рейсов из Москвы в Санью

«Аэрофлот» с 21 марта увеличивает частоту полетов из Москвы в Санью с трех до пяти в неделю. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Дополнительные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, а обратно – по средам и воскресеньям», – уточнили в авиакомпании.

Билеты уже в продаже. В конце марта перелет туда и обратно обойдется примерно в 60 тыс. руб.

Помимо Москвы, прямые рейсы в Санью «Аэрофлот» предлагает из нескольких российских городов: Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска и Иркутска.

По официальной статистике, российские туристы совершили более 505 300 поездок на остров Хайнань в 2025 году. Это стало историческим максимумом, превысив показатель 2024 года на 120%. При этом доля россиян в общем потоке посетителей острова составила примерно 33,7%.