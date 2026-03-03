На российскую туристку в Паттайе наехал гидроцикл

В Таиланде 65-летняя туристка из России пострадала, когда купалась в море у пляжа Джомтьен в Паттайе. На нее на высокой скорости наехал гидроцикл. Инцидент произошел 2 марта около 11:00 по местному времени.

Женщину вытащили из воды пляжные спасатели. Она находилась в сознании, но получила травму головы. Бригада оказала первую помощь и доставила пострадавшую в Bangkok Pattaya Hospital.

Гидроциклом управлял гражданин Индии. Мужчина подошел к пострадавшей на пляже, извинился и признал вину. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Он утверждал, что не заметил буйки, отделяющие зону для купания от акватории, где разрешено движение водной техники.

Полиция Паттайи задержала иностранца по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и неосторожном вождении, повлекшем тяжкий вред здоровью.