Штрафы за отказы от туров на Ближний Восток: фейки или все-таки реальность?

В информационном поле и среди жалоб туристов много сообщений, что рейс в Дубай, Абу-Даби или другой ближневосточный город отменили, а деньги за сорвавшиеся поездки возвращать не собираются. О 100%-ных штрафах пишут и подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Туроператоры любой ценой готовы заработать на туристах. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке влетели на миллионы, теперь как-то компенсировать нужно», – делится мнением один них. На этом фоне вчерашнее эмоциональное обращение Роспотребнадзора о недопустимости публиковать фейки о штрафах за отказы от туров многих удивило. О каких фейках речь? Мы попросили эксперта разъяснить ситуацию.

По словам основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, основные крупные туроператоры возвращают стоимость отмененных туров без удержаний или же предлагают альтернативы с другими направлениями или перенос даты.

«Но тут дело не в брендовых туроператорах, Эмираты продают многочисленные организаторы всякого рода авторских туров, ретритов и погружений в себя, через соцсети, тематические чаты. Они в принципе не в состоянии решить финансовые проблемы при форс-мажоре», – прокомментировал эксперт.

Соответственно, в информационном поле и среди жалоб туристов очень много сообщений, что рейс отменили, а деньги возвращать не собираются:

«Причем туристы не могут даже внятно объяснить, у кого они купили набор услуг».

Напомним, что, несмотря на то что МИД РФ рекомендовал не посещать только Иран и Израиль, многие туроператоры уже заявили о готовности аннулировать туры на ближайшие дни, предложить альтернативы или вернуть деньги. По мнению юристов, по тем турам, которые в настоящее время отменяются из-за аннулированных авиаперелетов, возврат должен быть без удержания ФПР.